Il dramma di Fabrizio, destino incomprensibile

TERMOLI. Un'ondata emotiva enorme quella scaturita dalla scomparsa tragica e prematura di Fabrizio Caputo, avvenuta sabato pomeriggio sulla statale 16 a Termoli.

Carissimo Fabrizio, non ci siamo mai conosciuti in realtà, ma la notizia della tua scomparsa ha gettato nello sconforto e nello sgomento anche noi. Il tuo viso amichevole, il tuo sorriso gentile e guardando le tue foto anche noi abbiamo provato e stiamo provando dolore. La vita ha la capacità di andare sempre tanto veloce. Ma la verità è che solo rare volte ci fermiamo a riflettere: sulla vita, sulle persone, sulle amicizie e su ciò che conta davvero per ciascuno di noi.

La tua improvvisa scomparsa non trova una spiegazione sul piano razionale, ma lascia soltanto spazio al dolore. Perché quando avviene una perdita, inevitabilmente comincia un gorgo, un gorgo profondo e si precipita vertiginosamente dentro di esso - anche perché è sempre così profondo quel baratro- che non si riesce mai a vedere fin dove arriva il fondo. Il ricordo lascia spazio ed evita di toccare quel fondo, cercando lentamente di risalire in superficie, per respirare e per provare a sopravvivere.

Quell’appuntamento, in quel preciso istante, a quel bivio ha strappato la tua giovane vita e ha stravolto l’esistenza della tua famiglia, dei tuoi cari, dei tuoi amici -a cui ci stringiamo per questo immenso dolore - tante volte si pensa che non presentarsi ad un appuntamento della vita, piuttosto che ad un altro sia segno del destino.

Ma quanto può essere crudele questo tuo destino. La verità è che non c’è un modo per comprenderlo e nemmeno per sfuggirgli. L’unica speranza che un uomo può avere percorrendo il viale della sua esistenza è che il destino che gli spetti non sia troppo pesante.

La tua stessa speranza si è spezzata in quell’incidente -in cui sono terminati drammaticamente tutti i tuoi sogni- ma tu eri luce caro amico. Scriviamo questa parola: “Caro amico”, perché nel dolore tutti ci sentiamo vicini e parliamo la stessa lingua. Ma tu sei ancora luce, questa volta davanti al Signore, che avrà cura di te nel suo potente abbraccio, in cui tu non potrai far altro che ricordargli quanto splendi.

Nell’attesa di conoscerci un giorno, buon viaggio caro amico.