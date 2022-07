«Non rendere vano il sacrificio di Fabrizio, tratto da mettere in sicurezza»

TERMOLI. Veicoli sequestrati dalla Procura di Larino dopo il tragico incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla statale 16 Adriatica, all’altezza del bivio di Rio Vivo, e posizioni dei due conducenti della Renault (un 22enne di Foggia) e della Hyundai (un 32enne del posto) al vaglio della magistratura.

Il sinistro è costato la vita al 30enne Fabrizio Caputo, la cui salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ora dovrà decidere se disporre l’autopsia oppure acquisire solo il referto dell’ispezione cadaverica e restituire il feretro alla famiglia, attraverso il nulla osta alla sepoltura.

Ma su quanto accaduto due giorni fa c’è rabbia social, poiché quell’incrocio è considerato davvero pericoloso e insidioso.

«Spero che il sacrificio di una giovane vita serva a realizzare un'opera stradale utile a tutti. A chi si accorge di aver scordato qualcosa e deve tornare a Termoli, a chi esce dal distributore e deve andare verso Campomarino, a chi esce da Rio vivo e deve entrare in città; a chi sarà costretto a rallentare in prossimità di essa e, con il consenso della famiglia, magari intitolarla proprio al ragazzo. Sono anch'io addolorato per una giovane vita spezzata pur non avendolo conosciuto», il post pubblicato da Antonio Raimondo.