Un 17enne accoltellato e ucciso a San Severo

SAN SEVERO. Un giovane di 17 anni è stato accoltellato in via Lucera, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 21.30, in strada: colpito con un fendente sotto al costato, il giovane è riuscito a percorrere alcune decine di metri, fino accasciarsi nella vicina via Ferrini, dove è stato raggiunto da alcuni familiari.

Il ragazzo è stato soccorso da una ambulanza del 118 e trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia.