Cordoglio dell'amministrazione comunale per la scomparsa di Antonio Casolino

TERMOLI. Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Antonio Casolino.

Uomo e atleta integerrimo, Antonio Casolino ha sempre saputo dare il meglio sia nella vita di tutti i giorni con il suo lavoro, sia nel nuoto, sport con il quale ha stabilito ogni sorta di record nella sua categoria.

Rimarrà un punto di riferimento come interprete della termolesità e per i traguardi raggiunti grazie alla sua passione per il mare e per la natura che lo hanno sempre portato a sfidare limiti ed età che per lui non sono mai parsi ostacoli insormontabili.

In questo momento di dolore, il primo cittadino e l’amministrazione comunale esprimono tutta la propria vicinanza alla famiglia Casolino.