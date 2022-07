Alla chiesa di Sant'Antonio i funerali di Antonio Casolino

TERMOLI. È tornato alla Casa del Padre, circondato dall'affetto dei suoi cari, Antonio Casolino.

Per chi volesse porgergli l'ultimo saluto, la camera ardente sarà allestita nella Casa Funeraria Iovine, in via Egadi 7, dalle ore 8:30 alle ore 20:00.

I funerali avranno luogo mercoledì 20 luglio alle ore 11, nella chiesa di Sant'Antonio, partendo dalla Casa Funeraria.

"Quando si è soli nel mare infinito, soli sotto il cielo, si è tanto vicini a Dio" Antonio Casolino.

