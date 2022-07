Si blocca passaggio a livello, devono intervenire i Carabinieri

LARINO. Ennesimo malfunzionamento del sistema di chiusura a distanza dei passaggi a livello. Solo l’intervento dei Carabinieri riesce a far ripartire il treno che da Larino scende a Termoli.

La notizia, l’apprendiamo dalla bacheca Facebook di una nostra collega giornalista Lucia Rita Carfagno che preso il treno a Larino alle 7.16 per recarsi al lavoro a Termoli segnala “Oggi, come tante altre volte, il treno che passa a Larino alle ore 7.16 è fermo, da oltre 20 minuti, nei pressi del passaggio a livello di Ururi.

Con il passaggio a livello aperto il treno non può passare! Ovvio...ma il problema è che tutto ciò è normale prassi.

Allora, si devono chiamare le forze dell'ordine per farle venire e consentire quindi il passaggio del treno. Ecco, stiamo aspettando le forze dell'ordine! C'è già chi ha perso la coincidenza a Termoli!

Benissimo, mi auguro di non leggere più cretinate in giro del tipo "il Molise esiste!". Dobbiamo augurarci invece che questa povera Regione venga aggregata a qualche altra regione per sopravvivere. Che tristezza! Ah, proprio ora sono arrivati i Carabinieri e siamo ripartiti...ecco allora il Molise esiste...no, esisteva! Risultato: ritardo notevole sul posto di lavoro!”

Sul posto per agevolare il passaggio del convoglio i militari della stazione carabinieri della compagnia frentana. Come si diceva, purtroppo, non è la prima volta che il sistema di chiusura a distanza dei passaggi a livello va in tilt, l’avevamo già raccontato qualche settimana fa. Anche allora solo l’intervento dei carabinieri aveva consentito che il treno viaggiasse poi alla volta di Termoli. Fortunatamente senza incidenti.