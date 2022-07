Scontro sulla Bifernina, vettura si ribalta

CAMPOBASSO. Nel primo pomeriggio due gli interventi che hanno impegnato squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso.

Il primo ha riguardato un incidente stradale sulla Statale 647 (Bifernina), in una contrada in agro del comune di Castropignano, che ha visto coinvolte due auto.

Un ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale da personale medico del 118 intervenuto sul posto, mentre la dinamica è in corso di valutazione da parte dei militari di una radiomobile dei Carabinieri presente in loco.

Sulla Tangenziale Ovest del capoluogo, invece, autocarro in fiamme.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Traffico veicolare sul tratto stradale interessato non compromesso durante le operazioni di estinzione delle fiamme e nella messa in sicurezza dell'area interessata.

Intervenute una pantera della Polstrada e una pattuglia della Polizia municipale.

