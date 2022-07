Pésca di frodo alle Tremiti, sequestrata rete da 600 metri

Tolleranza zero ven 22 luglio 2022

ISOLE TREMITI. Nel corso della mattinata di ieri, la motovedetta CP 2115, impiegata in attività di pattugliamento presso l’Arcipelago delle Isole Tremiti ha posto in essere una complessa attività di contrasto al fenomeno della pesca abusiva.

Infatti, è stata rinvenuta, nella Zona B dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, una rete da pesca (tipo tremaglio) lunga circa 600 metri. Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro per l’esercizio dell’attività di pesca in zona non consentita mentre l’attrezzo è stato sequestrato.

La Guardia Costiera ricorda a tal proposito che la tutela dell'ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi prioritari da perseguire, sia per l’inestimabile ricchezza del patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici coinvolti nell'utilizzo delle relative risorse.

Si ricorda, inoltre, che scaricando l’app gratuita #PlasticFreeGC - attraverso la funzione-avvistamenti, ogni cittadino avrà l’opportunità di segnalare, con il proprio smartphone, la presenza di particolari specie marine, accedendo all’app che ne rileverà automaticamente la posizione, geolocalizzerà le immagini che verranno condivise e confluiranno presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per poi essere sottoposte ad una verifica di carattere scientifico.