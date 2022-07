Brucia utilitaria a Larino

LARINO. Lancia Ypsilon in fumo in viale Giulio Cesare a Larino e tanta, tanta paura. Al volante una signora del posto. La macchina ha preso improvvisamente fuoco. Intervenuti subito i Carabinieri, poco distanti dal luogo del rogo, che hanno aiutato la donna ad uscire dal veicolo (fortunatamente senza conseguenze fisiche) e poi, con alcuni estintori in dotazione, hanno provato a domare l'incendio.

Quindi l'arrivo di due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Santa Croce di Magliano che non senza fatica sono riusciti a estinguere l'incendio della citycar.