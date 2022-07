Fiamme devastano azienda agricola, in volo anche il Canadair

Incendio in agro di Palata

PALATA. Animali morti, veicoli in cenere e 30 ettari in fumo. Giornata di emergenza vera nell'agro di Palata.

Squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli insieme a ulteriori squadre Aib e volontari della rete di Protezione civile, sono state impegnate in un vasto incendio propagatosi in una area detta "Ponte dello sceriffo", zona ubicata in agro del comune di Palata.

Diversi i danni subiti anche da una piccola azienda agricola, in loco intervenuto un Canadair proveniente da Ciampino.

Squadre tuttora impegnate nella estinzione e bonifica del perimetro interessato dal fuoco.