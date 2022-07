Sversamenti edili nel porticciolo turistico di San Salvo marina, chiusa la darsena

Intervento della Guardia Costiera: "Individuati i responsabili, in corso di verifica eventuali danni ambientali"

SAN SALVO. Sversamenti edili all'interno del porticciolo turistico di San Salvo. Per questa ragione la Guardia costiera di Vasto ha fatto tutti i prelievi del caso. Per evitare conseguenze ben più gravi è stato messo in atto il protocollo di sicurezza ambientale e chiuso temporaneamente il canale di accesso alla darsena interna.

Questo il resoconto dell'attività svolta da parte del Comandante Stefano Varone:

"A seguito di diverse segnalazioni e da comunicazioni del porticciolo turistico di San Salvo siamo intervenuti sul posto ed abbiamo rilevato un inquinamento dell’intero specchio acqueo della darsena più interna del porticciolo.

Abbiamo effettuato campionamenti che verranno analizzati dai laboratori dell’Arta a Pescara.

L’inquinamento è stato contenuto grazie all’immediata diffida alla direzione del porticciolo che ha predisposto panne galleggianti all’ingresso della darsena. Successivamente si è attivata per la bonifica.

Le cause sono in corso di accertamento ma saranno oggetto di comunicazione all’Autorità Giudiziaria di Vasto.

Non ci sono state compromissioni dell’ambiente costiero esterni al porticciolo. Così come sono in corso di accertamento le eventuali conseguenze dannose.

Dai primi accertamenti risulterebbe essere imputabile ad operazioni edili condotte all’interno del porticciolo, ma i responsabili sono stati individuati".

Dalle prime analisi sembrerebbe trattarsi di polvere inerte, non tossica e non pericolosa. Domani mattina sarà bonificato lo specchio d’acqua e se va tutto bene sarà riaperto il canale.