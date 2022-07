Col gommone dove è proibito, poi minaccia e sperona bagnino in acqua

TERMOLI. Richiamare al dovere chi infrange le regole peraltro mettendo a rischio l’altrui incolumità, ricevendone minacce, aggressione verbale e persino uno speronamento.

Disavventura assurda quella di ieri vissuta nello specchio di mare del litorale Nord da un assistente bagnante 18enne e un suo collega.

«Opero in zona lungomare Nord di Termoli. Alle ore 12.30 di venerdì io e un mio collega di uno stabilimento balneare limitrofo siamo usciti in acqua col natante preposto al soccorso per richiamare un signore entrato nelle acque balneabili con un gommone di grandi dimensioni a motore acceso, cosa assolutamente vietata e sanzionata dalla Capitaneria di porto, regolamentata sull’ordinanza balneare da loro emanata.

Dopo aver richiamato il signore in questione siamo stati vittime di minacce, citando testuali parole "Se non andate via scendo e vi gonfio di botte”, sono stato personalmente speronato con il gommone e subito dopo il trasgressore è scappato via. Dopo essermi fermato per qualche secondo per capire cosa fosse successo data la velocità con cui sono stato colpito, sono arrivato a terra e ho subito contattato la sala operativa della Guardia costiera».