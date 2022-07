Paura in via Mincio, divampa incendio

TERMOLI. Dopo una domenica infernale, quella di ieri, con statale 16 chiusa a lungo tra Petacciato e Montenero di Bisaccia, e una decina di interventi resisi necessari su tutto il basso Molise, anche all'ora di pranzo di oggi nuova emergenza, segnalata in due punti pressoché contigui, via Mincio e via delle Dalie.

Fiamme divampate improvvisamente in zone residenziali dove ci sono villette immerse nella vegetazione, situazione ad alto rischio, con intervento di 2 squadre e 4 mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, Polizia locale e Carabinieri, sia nella parte terminale di Colle Macchiuzzo che l'inizio del quartiere di San Pietro, comprensorio unito dal vallone.

Per fortuna, danni contenuti, grazie proprio al tempestivo intervento del 115, nonostante l'apprensione vissuta da chi abita sul posto.