Tamponamento a catena in via Corsica

TERMOLI. Tamponamento a catena nel tardo pomeriggio di oggi in via Corsica. Complice una frenata, tre le vetture che sono venute a contatto. Al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli sono stati trasportati gli occupanti dell'auto trovatasi in mezzo, si tratta di una donna di 44 anni e due bambini. Per fortuna per loro tanto spavento e gli accertamenti del caso, ma nessuna conseguenza di rilievo. Sono stati soccorsi dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Rilievi affidati alle forze dell'ordine.