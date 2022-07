Il saluto del Sai di Santa Croce a Paul Sorvino

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Sistema di Accoglienza ed Integrazione di Santa Croce di Magliano, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Sorvino ed in particolar modo alla figlia Mira per la scomparsa di Paul Sorvino originario del nostro comune. La madre dell’attore, così come tante persone che oggi, non sempre ben accette, arrivano nel nostro comune partendo dall’Africa, alla fine dell’800, spinta dalla necessità e dall’aspirazione di migliorare le proprie condizioni di vita, era partita da Santa Croce con destinazione Stati Uniti d’America.