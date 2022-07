Bagnante rischia di annegare, salvato dal cane Axel

Il salvataggio in mare con Axel

TERMOLI. Anziano bagnante si rovescia con materassino in acqua e a trarlo d’impaccio e in salvo è un cane addestrato all’occasione.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 8.30, presso il lido “La Torretta”.

L’ultrasettantenne, Michele il suo nome, dopo essere caduto in acqua, preso alla sprovvista e dal panico, ha cominciato ad annaspare e gridare aiuto destando subito l’allarme.

In acqua era entrato il signor Maurizio di Milano che era comunque in ferie ma lui fa parte di una associazione - Sailor Dog A. S. P. di Pioltello, comune del milanese - associazione che addestra cani di salvataggio.

Con Maurizio in acqua c’era anche il suo cane, uno splendido esemplare di Alaskan Malamute che a Termoli ha avuto la sua prima operazione di salvataggio in mare, non più come fin qui con dei figuranti. Il cane allertato dal suo istruttore subito si è lanciato in soccorso di Michele, che era in grossa difficoltà.





Con il supporto dell’assistente bagnante del lido Torretta, Nicola Luce, che già in passato si era messo in mostra per la sua abilità nel fare il suo lavoro in modo esemplare, sono giunti nel punto dove il pensionato era in seria difficoltà.

Gli hanno detto di stare tranquillo ed aggrapparsi ai supporti che aveva Axel e che sarebbe andato tutto bene, e cosi per fortuna è stato.

Tutto è bene quel che finisce bene e grandi coccole da parte dei tanti bagnanti, soprattutto bambini, che accarezzavano Axel per l’impresa, e abbracci e commozione da parte del signor Michele che se l’è vista davvero brutta.

Solo grazie all’intervento di Axel oggi può raccontare davvero la sua storia a lieto fine. Una conferma in più di quanto sia importante il servizio assistenza bagnanti e anche il servizio dei cani da salvamento come Axel.

