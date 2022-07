Auto contro camion sulla statale 16

TERMOLI. Poteva finire molto peggio, viste le condizioni in cui si è ridotta un'autovettura, che si è scontrata con un mezzo pesante, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla statale 16, nel tratto al confine tra Petacciato e Termoli. Ferito, ma non in gravi condizioni, almeno secondo le prime informazioni, il conducente della vettura di colore nero.

Sul posto 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, partiti dalla postazione di Montenero di Bisaccia, Vigili del fuoco e Carabinieri.