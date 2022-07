Autobus in panne e fumo nell'abitacolo, pendolari Sevel restano fermi sull'A14

SAN MARTINO IN PENSILIS. Odissea sotto la pioggia per i pendolari Sevel che partono da San Martino in Pensilis. «Ennesimo disguido quello che abbiamo subito stasera, un autobus sul quale stavamo viaggiando per raggiungere la Sevel si è rotto, fumo si è sprigionato dal motore, arrivato fino a dentro l’abitacolo del pullman. Potrebbe essersi rotto il tubo del gasolio.

Viaggiamo con l'Atm da oltre 20 anni e viaggiamo in condizioni pietose, pagando 100 euro di abbonamento e ancora una volta ci siamo fermati sull’A14, stavamo prendendo fuoco. Vorremmo sapere perché non viene garantita manutenzione. Questo autobus viene lasciato in sosta a Ururi a fine turno».

Disavventura che ha coinvolto gli operai proprio mentre pioveva. A dare loro supporto la Polizia autostradale, che ha atteso assieme ai lavoratori e al conducente l’arrivo del mezzo sostitutivo. «Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e nessuno fa niente. Il pullman parte da Ururi e raggiunge lo stabilimento della Sevel».

Poi il mezzo di scorta è venuto e i pendolari sono ripartiti.