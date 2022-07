Furti d'auto a ripetizione, turisti depredati in vacanza

TERMOLI. Estate 2022, ritorno alla normalità, finalmente, ma in tutti i sensi, o forse no?

Beh, fuori dall’emergenza sanitaria (in senso normativo) e dentro quella della microcriminalità, la delinquenza predatoria, perché il numero di furti d’auto che vengono commessi ormai quotidianamente ha davvero dell’incredibile.

Intere squadre di Lupin di bassa lega partono dalla vicina provincia di Foggia (provateci a dire che non sia così, non è questione di campanilismo territoriale) e vengono a razziare la costa, vale per Termoli, ma anche per il resto della costa molisana, per quella abruzzese, marchigiana e persino romagnola.

Domenica sparisce una Fiat Panda 4 x 4 nuova di zecca, sul litorale Nord, nelle ultime ore in pieno centro, a discapito di famiglie di turisti tra loro affini una Citroen C3 e una Open Crossland.

Non è bel viatico per l’accoglienza, ovviamente, poco importa se mano lesta di turno sono di fuori regione, quel che conta sono la pessima pubblicità che ne riceve il territorio, e naturalmente contano pure i disagi, enormi, che i vacanzieri sono costretti loro malgrado a subire.

C’è chi dopo questi episodi si è rivolto direttamente alle istituzioni, ricordiamo che ben due associazioni di categoria si sono già mostrate vivamente preoccupate per la recrudescenza del fenomeno, chiedendo controlli più puntuali e tempestivi, per frenare quest’orda malefica, parliamo di Confcommercio e Confesercenti; ma anche gli stessi privati cittadini hanno voluto interloquire con chi amministra.

La domanda è sempre quella, ma la videosorveglianza funziona? Serve? Oppure dobbiamo subire senza colpo ferire?