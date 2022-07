Ritorno movimentato dalle Isole Tremiti con la burrasca, diportisti in difficoltà

TERMOLI-TREMITI. Pomeriggio da incubo per i turisti e i diportisti nel tratto di mare tra Termoli e le Isole Tremiti a causa del mare agitato, a dire poco, causato dalla burrasca, che ha creato difficoltà di ormeggio a Tremiti ad alcune unità da diporto. Invece, due imbarcazioni in arrivo a Tremiti hanno avuto bisogno dell'assistenza della nostra vedetta Sar perché in gravi difficoltà a causa del mare grosso.

Il mare ha fatto un po’ soffrire i passeggeri di ritorno dalle Diomedee, come documentiamo in questo video, realizzato a bordo della Tremiti Jet.

Il personale di bordo ha cercato subito di rassicurare gli ospiti, con l’incalzare delle onde che hanno reso particolarmente movimentato il tragitto, compiuto in circa un’ora.

Dai passeggeri plauso all’equipaggio e al suo comandante, con due dei marinai che hanno persino tenuto le mani ad altrettante spaurite viaggiatrici, per tranquillizzarle.

La bufera è via via cresciuta d’intensità e quella che sembrava un’avventura, si è rivelata ben di più.

Ma tutto è bene quel che finisce bene e tutti sono tornati a casa senza ulteriori problemi.