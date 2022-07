Dopo il maltempo, numerosi interventi e conta dei danni

La tempesta del 27 luglio a Termoli

TERMOLI. Nella serata di ieri, subito dopo il miglioramento delle condizioni meteo, gli operai comunali del servizio Manutenzione, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, hanno effettuato diversi interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Stante la portata dell’evento, per fortuna sul territorio comunale non si sono registrati danni notevoli.

Al di là degli allagamenti in vari punti della rete viaria comunale, non si sono avuti gravi problemi in aree dove in passato oltre ai danni effettivi il Comune aveva dovuto provvedere all’esecuzione di lavori straordinari. In particolare modo nessuna criticità lungo Rio Vivo dove in recente passato detriti e fango avevano invaso alcuni stabilimenti balneari.

Nemmeno sul cavalcavia autostradale di via del Mare si è verificato quello già successo in passato. Quindi diciamo che laddove il Comune è intervenuto le parti dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane hanno tenuto. Considerevoli allagamenti si sono invece verificati nel lungomare nord tra il Panfilo e via Magellano.

Altri allagamenti ci sono stati nella rotatoria Eni di via Corsica e in via Catania. Danni veri e propri si sono avuti in piazza Monumento dove un oggetto divelto dal vento ha abbattuto un lampione della pubblica illuminazione e lungo via del Molinello dove l’impeto delle acque ha fatto esplodere alcuni tratti di tubazione e di conseguenza ha lesionato l’asfalto della strada.

