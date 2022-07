Si azzuffano due giovani stranieri, un 18enne finisce al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Carabinieri della locale stazione e 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza della postazione di Montenero di Bisaccia intervenuti proprio nella località che confina con l'Abruzzo per una zuffa avvenuta tra due giovani immigrati, in via Argentieri.

Ad avere la peggio un 18enne di origine argentina, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli con una ferita all'orecchio.

Sull'episodio indagano i militari dell'Arma.