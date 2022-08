Parla la moglie di Demetrio: «Mio marito è fuori pericolo, il peggio è passato»

TERMOLI. La signora Nicoleta, dopo le indiscrezioni emerse nel pomeriggio, prim'ancora che parlasse lei stessa coi medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è stato trasferito alle 7 di domenica scorsa, ha confermato come Demetrio Luzzi, suo marito, il 61enne tabaccaio di corso Nazionale, sia finalmente stato dichiarato fuori pericolo. Una notizia che tutti attendevano con ansia, sia per la popolarità di Demetrio, che per la vicenda da lui vissuta suo malgrado come protagonista, che ha riproposto tutti gli sconquassi della sanità molisana e dell'ospedale San Timoteo.

L'infarto che l'ha colto nella notte tra sabato e domenica in ogni caso costringerà il 61enne a sottoporsi ancora a esami accurati. Da parte nostra, suoi amici, in bocca al lupo caro Demetrio.

La situazione permane sotto osservazione, ma il peggio è passato.