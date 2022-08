Cade all'interno del bar, 66enne si ferisce alla testa

GUGLIONESI. Disavventura per un 66enne avventore di un bar del centro di Guglionesi.

L'uomo era in via Regina Margherita ed è caduto all'interno del locale, procurandosi un trauma cranico con ferita alla testa. È stato soccorso subito all'interno dell'attività, poi è arrivato il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l'ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per le cure mediche del caso e gli opportuni accertamenti.