Scontro in via Maratona, Clio quasi finisce contro il murales di Mennea

TERMOLI. C'è mancato davvero poco che venisse investito... il murales dedicato a Pietro Mennea. Incidente che ha visto coinvolte due auto, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Maratona, al "solito" incrocio con via Montecarlo.

Impatto piuttosto violento che per fortuna non ha causato feriti. A scontrarsi una Chevrolet e una Renault Clio. Quest'ultima ha finito la sua corsa abbattendo il segnale stradale proprio vicino al murales.

Il sinistro è avvenuto subito dopo il corteo che si è mosso per i funerali di Nicolino Smargiassi.

Galleria fotografica