"Il divenire della materia", scopriamo il talento di Basso Sciarretta

Il divenire della materia: vernissage della mostra di Basso Sciarretta

TERMOLI. Inaugurata lunedì sera, primo agosto, alle 21, la mostra dedicata a Basso Sciarretta.

L'Associazione culturale 'Andrea Di Capua-Duca di Termoli', nei suoi dieci anni di presenza nel panorama culturale cittadino, ha da subito iniziato a dare attuazione ai fini contenuti nello Statuto ponendo attenzione alla Citta, alla sua storia, al vernacolo e ai Termolesi che si sono distinti in un qualsiasi ambito dello scibile umano come Umberto Tarasca, Basso Ragni e Basso Sciarretta.





II primo è stato riportato all'attenzione con la mostra fotografica dell'aprile 2014 (ex, Galleria Civica); di Basso Ragni (Termoli 1921-Livorno 1979), in questi giorni di quattro anni fa e in una sala del Palazzo Vescovile-Piazza Duomo, è stata allestita una mostra antologica delle sue tele facendo così conoscere a concittadini e turisti ii suo mondo raccontato secondo la tecnica e la cromaticità dei Macchiaioli. Fu un successo.





Successo che non mancherà a Basso Sciarretta (Termoli 1921-Borgo San Dalmazzo 2006) la cui mostra, dal titolo “Il divenire della materia”, è stata inaugurata lunedì sera dal presidente dell'Associazione, Roberto Crema, che aveva ai sui lati Renata e Paolo, figli dell'Artista, e Nino Barone quale Allestitore. Erano inoltre presenti, oltre al gruppo che ha collaborato nell'allestire la mostra e altri soci della 'Andrea Di Capua', anche numerose altre persone del mondo culturale locale.





Basso Sciarretta, partendo dal figurativo, che lo distinse negli Anni Cinquanta, giunto ad essenzializzarlo nelle forme della pittura contemporanea arrivando poi ad esaltare i fili degli arazzi, il ferro nelle sculture e altre materie come l'oro, lavorato creando parure per esaltare la bellezza della donna. Un artista poliedrico. Sede della Mostra: Scuola Primaria Paritaria-Corso Nazionale Apertura: 1-8 agosto: Ore 21-24.

Antonio Smargiassi

