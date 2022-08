Incidente sulla Bifernina, c'è un ferito

CASACALENDA. Nell'incidente stradale di questa mattina, mercoledì 3 agosto, sulla Bifernina, c'è un ferito. Un ferito, fortunatamente lieve, che è stato trasferito accertamenti al Cardarelli di Campobasso dal personale del 118 Molise soccorso giunto dalla postazione di Larino a bordo dell'ambulanza della Croce San Gerardo.

L'incidente si è verificato nella zona di Lupara, all'altezza dello stazione di benzina.

Due i veicoli coinvolti, entrambi percorrevano la Statale 647 in direzione Termoli, quando proprio in corrispondenza dello svincolo per il centro bassomolisano, forse per via di un sorpasso, i due mezzi sono entrati in collisione con il conducente della piccola utilitaria bianca che è finito violentemente contro un palo del distributore terminando la sua corsa ribaltandosi su di un lato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso al conducente dell'utilitaria, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Larino impegnati per le necessarie verifiche ed il personale dell'Anas che ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi.