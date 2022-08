Polizia e 118 nella zona di San Pietro, donna si toglie la vita in casa

TERMOLI. Agenti del commissariato e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sono intervenuti nella notte nella zona di San Pietro, a causa di un dramma che ha coinvolto una donna di 47 anni. Gesto estremo compiuto in casa e all'arrivo dei soccorritori non c'è stato più nulla da fare.