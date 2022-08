Scippato della catenina, 24enne resta ferito al collo

TERMOLI. Una disavventura di quelle che ti possono davvero segnare, quella subita in via Duca degli Abruzzi nel pomeriggio di martedì 2 agosto. Un 24enne universitario che si trovava in vacanza coi genitori in città è stato scippato da due giovani di nazionalità straniera.

Uno dei due si è avvicinato con una scusa e immediatamente ha spinto con forza il ragazzo vicino al muro, con violenza gli ha strappato la collanina d'oro che aveva al collo, prima di fuggire hanno minacciato il giovane dicendo che sapevano dove abitava e che non doveva denunciare l'accaduto. Si sono dileguati verso la stazione ferroviaria, il giovane rapinato è rimasto ferito al collo, sotto shock per alcuni minuti, nessuno purtroppo ha assistito all'accaduto.

È corso a casa e ha raccontato la bruttissima esperienza ai genitori. Verso le ore 19 ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Termoli, quindi i militari dell’Arma hanno identificato i due presunti autori.