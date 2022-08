Due chili di droga e cellulari recuperati in carcere

FOGGIA. Brillante operazione della Polizia penitenziaria eseguita nella mattinata del 2 agosto scorso all'esito di una peculiare attività investigativa condotta dal Comandante del Reparto, Daniela Occhionero, e dal Comandante del Nucleo Traduzioni e piantonamenti, Giovanni de Candia.

La notizia è stata diffusa da Gennaro Ricci, segretario Regionale Fp-Cgil. L'istinto e l'acume investigativo di alcuni poliziotti organici al Reparto della Casa circondariale e al Nucleo Provinciale traduzioni e piantonamenti di Foggia / continua Ricci- ha consentito ai rispettivi comandanti una sinergica azione di contrasto e prevenzione di fenomeni illeciti, privando la popolazione ristretta di strumenti e sostanze di indiscutibile pericolosità per l'ordine e la sicurezza interna. L'operazione in discorso ha portato al rinvenimento nei cortili della cinta muraria di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 2 kg di hashish, marijuana, e cocaina), numerosi smartphone e microcellulari, macchinetta per tatuaggi e bevande alcoliche. Strumenti e sostanze contenute in involucri lanciati dall'esterno della struttura penitenziaria.

Un plauso per il grande risultato ottenuto - conclude Gennaro Ricci - nonostante le difficoltà operative che attanagliano il carcere di Foggia a causa della grave carenza di poliziotti e per le numerose criticità emergenti nella gestione dell'utenza.