Spuntone di metallo esce dall'acqua, breve tratto interdetto alla balneazione al Lido

CAMPOMARINO LIDO. Divieto di balneazione imposto in un tratto di mare a Campomarino lido con ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli. «Vista la segnalazione telefonica pervenuta alla Sala Operativa di questo Comando in data 4 agosto alle ore 13 relativa alla presenza di un oggetto in metallo non identificato sporgente dal fondale nello specchio acqueo destinato alla balneazione antistante la spiaggia libera del litorale di Campomarino tra lo stabilimento balneare “Nettuno” e lo stabilimento balneare “Mare Chiaro”; tenuto conto della necessità di salvaguardare la sicurezza della balneazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose; nel tratto di mare del litorale del comune di Campomarino antistante il tratto di spiaggia libera compreso tra lo stabilimento balneare denominato “Nettuno” e lo stabilimento balneare denominato “Mare Chiaro”, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: Lat. 41°57’ 32’’ N - Long. 15° 03’ 38’’ E, così come indicato nelle immagini sotto riportate, è presente un oggetto in metallo non identificato sporgente dal fondale che risulta temporaneamente segnalato con una boa di colore bianco, in attesa di idonea segnalazione e rimozione dello stesso. Con decorrenza immediata, per un raggio di 10 metri, è interdetta la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

