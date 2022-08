"L'art e posht" a Portocannone arriva Matilde Brandi

PORTOCANNONE. Finalmente, dopo due anni di silenzio, torna a Portocannone la corsa podistica "Lart & Posht", giunta alla sua 6° edizione. Un evento che fin dal suo esordio è sempre stato un crescendo di entusiasmo e partecipazione nel centro di lingua albanese. Già il titolo, in lingua arbreshe, fa capire l'orgoglio e il senso di appartenenza che la comunità di Portocannone sente. L'evento prevede una corsa nella corsa di carattere competitiva. Distanza di 9 km quella non competitiva di 6 km quella competitiva e, infine, sarà aperta a tutti la camminata di 3 km.

Ci sarà uno spazio dedicato ai podisti più piccoli che partiranno alle 17:00.

Domani sera, domenica 7 agosto, in occasione dell'evento "L'art e posht", ci sarà come ospite la soubrette, nota al grande pubblico per la partecipazione al Bagaglino di Roma e al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi.

Gli speaker della manifestazione saranno Roberto Paoletta, Michele Trombetta e Vincenzo Acciaro.

La corsa patrocinata dal Comune di Portocannone, Pro Loco Skandberg, è organizzata dall'A.S.D.Porto Run 2015.

Dopo le premiazioni dei vincitori, ci sarà un gustosissimo momento conviviale con degustazioni di prodotti tipici della nostra terra.

«Ci vediamo domenica 7 agosto a Portocannone, per la sesta edizione di "L'art e posht". Vi aspetto» ha detto la Brandi dal suo profilo facebook.

