Guasto di "media tensione" in centro, manutentori Enel all'opera

TERMOLI. E-Distribuzione comunica che ha attivato la squadra di manutentori per eseguire i lavori di scavo per un guasto su un cavo in media tensione all’altezza dell’incrocio tra via Frentana e Corso Vittorio Emanuele III di Termoli. I suddetti lavori inizieranno stasera alle ore 22 circa e termineranno alle ore 05:00 circa di domattina (07/08) e non potranno assolutamente essere rinviati per evitare più gravi disservizi. La stessa Ditta provvederà ad apporre idonea segnaletica e ad effettuare i necessari lavori di ripristino.