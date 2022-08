Investito da un'auto lo scorso 24 maggio, non ce l'ha fatta l'85enne Vincenzo Mattia

GUGLIONESI. Non ce l’ha fatta l’85enne Vincenzo Mattia, il pensionato investito lo scorso 24 maggio a Guglionesi.

Dopo un lungo ricovero all’ospedale Cardarelli in Terapia intensiva e il successivo trasferimento all’istituto San Francesco di Vasto, stamani, alle 5.50, è salito in cielo, per i postumi dell’incidente.

Era stato agganciato e trascinato da una utilitaria mentre camminava sul marciapiede.

Soccorso dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, è stato prima trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli e poi al Cardarelli di Campobasso, a causa di una lesione al rene. A guidare il citycar un’anziana donna. L’80enne venne investito in una viuzza del centro storico, intorno alle 19.30.