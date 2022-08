Si ferisce cadendo con lo scooter, 24enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 24enne è stato soccorso dall'equipe medica della rete di emergenza territoriale del 118 Molise, intervenuta assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, dopo una caduta in cui è rimasto coinvolto in sella al proprio scooter, avvenuta nel tardo pomeriggio in via Bolivia. Il 24enne ha rimediato escoriazioni a un braccio e alla mano per il contatto avuto con l'asfalto. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale e la "Security stradale". Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per essere medicato e sottoposto agli opportuni accertamenti.