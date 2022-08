Si scontrano bici e moto al Lido, 17enne al Pronto soccorso

CAMPOMARINO LIDO. Un 17enne termolese è stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ieri sera, intorno alle 20.30 a Campomarino lido, in via Emilio Sereni. Il ragazzo è rimasto ferito nello scontro avvenuto tra la sua moto e una bicicletta.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Campomarino, per i rilievi del sinistro. Il 17enne ha rimediato escoriazioni a causa dell'impatto col suolo ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.