Divampa incendio a Montecilfone, lambite alcune abitazioni rurali disabitate

Incendio in agro di Montecilfone

MONTECILFONE. Ancora un incendio nel comprensorio agricolo nel basso Molise, nel caso di specie in località Procaccia a Montecilfone. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il sindaco Giorgio Manes.

Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni rurali, per fortuna disabitate, in ogni caso la situazione è in evoluzione.