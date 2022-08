Incendio a Campomarino, fiamme vicine a delle abitazioni

Incendio a Campomarino

CAMPOMARINO. Mattinata davvero impegnativa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che appena tornati dal luogo dell'incidente costato la vita a due persone, sono stati chiamati a intervenire in contrada Arcora, a Campomarino, nei pressi del cavalcavia, a causa di un incendio divampato in questa porzione di territorio, ben nota per le emergenze roghi in estate.

Sul posto anche la Polizia locale di Campomarino, le fiamme hanno lambito anche degli immobili.

Galleria fotografica