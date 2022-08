Divampa un rogo vicino all'ex fornace, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Le emergenze non finiscono mai per i Vigili del fuoco. Nella tarda mattinata di oggi, prim'ancora del rogo di Campomarino in contrada Arcora, incendio anche vicino all'ex stabilimento dei laterizi, tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno della struttura e il provvidenziale intervento dei pompieri ha permesso di evitare che il fuoco si propagasse verso la zona abitata.

