Rogo a Campomarino, in volo anche l'elicottero dei Vigili del fuoco

CAMPOMARINO. È stato necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco, con una serie di lanci di acqua, presa nel vicino mare Adriatico, per far rientrare l'emergenza a Campomarino lido, dove dalla tarda mattinata era divampato un incendio piuttosto rognoso, in contrada Arcora, che ha impegnato per alcune ore la squadra del 115 unitamente alla Polizia locale.

Il rogo ha interessato una zona collegata al cavalcavia, vicino ad alcune abitazioni.