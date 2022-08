Turista padovana accusa malore sul Corso, soccorsa dal 118

TERMOLI. Nella cronaca copiosa di questo mese di agosto c'è spazio anche per un altro malore in pieno centro, accusato da una turista padovana, arrivata appena ieri a Termoli, e subito dopo si è sentita male sul Corso Nazionale. La 45enne è stata soccorsa dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, è stata trasportata all'ospedale San Timoteo. L'episodio è avvenuto ieri alle 19.