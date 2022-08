Scooter contro auto, anziano centauro in ospedale

LARINO. Brutto incidente questa mattina a Larino. Uno scooter, con a bordo una persona anziana, ha impattato contro una macchina.

È accaduto questa mattina in Via Giulio Cesare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Larino e l’ambulanza Simone di Santa Croce con i sanitari del 118. Il conducente del mezzo a due ruote dopo l’impatto è finito sul parabrezza della auto finendo rovinosamente a terra. Fortunatamente indossava il casco. E' stato trasportato in ospedale per accertamenti.