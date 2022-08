L'ultimo saluto al 48enne Marco Di Palma

I funerali di Marco Di Palma

FERRAZZANO. Alle 17, nella chiesa Maria Assunta, a Ferrazzano, ultimo saluto a Marco Di Palma, con la comunità che si è stretta attorno alla famiglia del 48enne, la moglie Ileana e i figli Gabriele e Giorgio. Marco, volto molto noto sulla costa, per le miriadi di consegne effettuate col corriere Bartolini, ha incrociato un destino tragico ieri mattina, quando al volante della Golf stava per l’appunto raggiungendo il suo posto di lavoro, a San Salvo, base per le successive tappe giornaliere, come da anni faceva.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Petacciato e della compagnia di Termoli, la Golf diretta a Nord, ha invaso la corsia di marcia opposta, nel tratto compreso tra la rotatoria di Petacciato marina e il distributore Agip, ma in pieno rettilineo, stradone che costeggia proprio verso la costa abruzzese la pineta di Petacciato. Su quella parte di carreggiata una Lancia Y con al volante il 21enne Asmir Battista, ragazzo di origine bosniaca che vive a Mirabello Sannitico, assieme a lui due coetanei, un ragazzo e una ragazza. I tre amici erano di ritorno dalla Notte rosa a Vasto, una serata in allegria, in un evento di festa. Purtroppo poi trasformato in dramma.

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, la Golf è uscita di strada, finendo per saltare in verticale sul guardrail, mentre la Lancia Y si è accartocciata accanto all’altra barriera metallica. L’ultimo saluto ad Asmir sarà celebrato alle 10.30 di domani, giovedì 11 agosto, alla chiesa Ecclesiae Mater di Campobasso.