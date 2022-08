Ancora un lutto a Campobasso, la città piange il 26enne Alessandro Palazzo

CAMPOBASSO. Tragica settimana di vigilia ferragostana per il comprensorio del capoluogo. Dopo l’addio a Marco e Asmir, nelle comunità di Ferrazzano e Mirabello Sannitico, è proprio Campobasso a piangere un altro giovane, Alessandro Palazzo, vittima del maledetto incidente avvenuto nella notte sulla statale Bifernina, al km 41,6. Scontro tra due veicoli, una Stelvio e una Mercedes, costato la vita al ragazzo e con altri 4 feriti.

Alessandro era molto conosciuto in città, la sua famiglia gestisce un forno pizzeria.

Lo schianto attorno alla mezzanotte, nel tratto della statale 647 compreso tra Castelbottaccio e Lucito.

Nell’abitacolo della Stelvio c’erano lui e tre amici, nella Mercedes solo il conducente.

Il 26enne – che viaggiava sul sedile posteriore del Suv - è morto sul colpo. Con lui una ragazza, operata d’urgenza ai Cardarelli di Campobasso. Conseguenze minori per gli altri due giovani, così come ferite ma non gravi per il 65enne che era al volante dell’altra macchina.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio della Stelvio, divampato dopo l’impatto dell’auto contro il guardrail, Carabinieri della compagnia di Larino e Polizia stradale, oltre naturalmente al 118.

La salma di Alessandro è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo il nulla osta alla rimozione impartito dalla Procura del capoluogo.