Fiamme nel giardino di una palazzina del quartiere Sant’Alfonso

TERMOLI. Emergenza risolta, grazie al coraggio di un giovane che senza timore è riuscito a spegnere un rogo, originato nel cuore della notte tra giovedì e venerdì in un giardino di un condominio.

«Erano circa le tre del mattino - ha raccontato Domenico - quando ho visto un bagliore forte alle mie spalle. Ero in auto e stavo rientrando a casa, credevo fosse un lampione installato da poco, anche perché un fascio di luce ha avvolto tutto lo spazio circostante».

«Il giovane accortosi del pericolo ha chiesto aiuto ad alcuni vicini e qualche passante presente sull’area verde di fronte al palazzo e con coraggio si è buttato nel giardino con l’estintore per spegnere il fuoco -estintore chiesto in prestito ad una attività commerciale, aperta anche di notte- anche perché le fiamme avevano già raggiunto un’altezza significativa».

Tra l’altro proprio in questo palazzo sono attualmente in corso dei lavori di ristrutturazione e quindi è presente una imponente impalcatura. Poteva davvero finire in tragedia la notte scorsa. Anche perché gli stessi inquilini della palazzina erano ignari dell’incendio divampato nel loro giardino, dato che questo è avvenuto nel cuore della notte.

Dopo aver spento il fuoco, l’aria circostante era diventata irrespirabile e una nube di fumo ha avvolto buona parte della strada di via Germania.

