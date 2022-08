Morte di Alessandro ennesima croce della Bifernina, disposta l'autopsia

L'incidente mortale sulla Bifernina

CAMPOBASSO. E’ stata disposta l’autopsia sulla salma di Alessandro Palazzo, il giovane di Campobasso incolpevole vittima dell’ennesimo, terribile incidente stradale successo lungo la Fondovalle del Biferno, nei pressi del bivio di Lucito: com’è tristemente noto, l’appena ventiseienne, conosciutissimo e ben voluto da tutti in Città anche per il suo lavoro, gestiva con impegno e professionalità assieme al padre il notissimo, omonimo panificio, pizzeria, bar e biscottificio, viaggiava come passeggero, sui sedili posteriori, su un’Alfa Romeo Stelvio condotta da un amico e con a bordo altri due ragazzi, che è rimasta coinvolta nella tarda serata di giovedì 11 agosto in un tremendo frontale con una Mercedes, al punto da aver anche preso fuoco. Per Alessandro, purtroppo, non c’è stato nulla a fare, mentre gli altri tre occupanti dell’auto, sia pur con ferite anche molto gravi, sono usciti miracolosamente vivi da quell’ammasso di lamiere.

Nell’ambito del procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio stradale aperto da prassi nei confronti dei due conducenti, il Pubblico Ministero della Procura di Campobasso, dott.ssa Anna Rita Carollo, ha ritenuto opportuno effettuare l’autopsia sul giovane incaricando un proprio medico legale, che procederà con l’esame martedì 16 agosto, alle ore 11, presso l’ospedale cittadino Cardarelli dov’è stata ricomposta la salma di Palazzo.

Alle operazioni peritali parteciperà anche un consulente tecnico medico legale di parte messo a disposizione dai familiari del ventiseienne, attraverso l'avvocato penalista Fabio Ferrara del Foro di Bari: Alessandro lascia in un dolore senza fine il papà, la mamma, un fratello e due nonni.

Una volta conclusa l’autopsia, l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e si potrà quindi fissare la data dei funerali a cui parteciperà “il mondo”: saranno in tantissimi a voler dare l’ultimo saluto a un giovane pieno di vita e di amicizie ma nello stesso tempo grande lavoratore e già diventato, nonostante la giovane età, una colonna dell’attività di famiglia, oltre che stringersi attorno ai suoi cari.