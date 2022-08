"La Gomorra foggiana": la pagina triste di Marina di Lesina

MARINA DI LESINA. Non si arresta la scia di sangue che pervade la Capitanata, ad opera della criminalità organizzata. Questa volta, il luogo dell’ennesimo regolamento di conti, tra pregiudicati sanseveresi, è stata Marina di Lesina. Maurizio Cologno, 52 anni, pregiudicato di San Severo è stato ucciso nei pressi dello stabilimento balneare “Holiday”, in località Punta Pietre Nere. Panico tra i bagnanti che si erano recati a Marina di Lesina, per una spensierata e tranquilla giornata sulla spiaggia. La vittima stava trascorrendo le vacanze estive a Marina di Lesina; l’appartamento affittato per l’occasione è situato sopra il bar Zanzibar, proprio in prossimità del luogo dell’agguato. Sulla vittima sarebbero stati esplosi 6 colpi di pistola, tre dei quali hanno raggiunto la vittima non lasciandole scampo; gli altri sono rimasti conficcati nella carrozzeria di un’auto parcheggiata. “Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra, è successo tutto in pochi istanti”, riferiscono dal Lido. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimoni. Sgomento e preoccupazione tra i cittadini, che definiscono Marina di Lesina indifesa, rendendola una sorta di “Gomorra”. La Gomorra foggiana, come la chiama lo scrittore di gialli e noir, Piernicola Silvis, ex Questore di Foggia, che ambienta i suoi romanzi proprio a Foggia e zone limitrofe, descrivendo anche la caratterizzante criminalità organizzata. Per Marina di Lesina è una pagina triste che non avrebbe mai voluto vivere.

«Oggi registriamo l’ennesimo omicidio nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, a Marina di Lesina, per di più commesso in pieno giorno. Lo Stato deve dare quelle risposte che chiediamo da tempo per una maggiore sicurezza sul territorio. Serve un intervento deciso e serve adesso: non possiamo aspettare». Lo scrive in una nota l’assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, dopo l’omicidio di un 52enne nel Foggiano.

«Occorre – prosegue – una maggiore presenza delle forze dell’ordine, che ringraziamo per l’immenso lavoro che svolgono, ma vanno potenziate. Continuiamo a chiedere l’istituzione a Foggia delle sezioni distaccate di Corte d’Appello, DDA e Tribunale per i minorenni e almeno un altro Tribunale nella provincia per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Quello che sta accadendo – conclude – è di una gravità senza precedenti: servono provvedimenti urgenti».