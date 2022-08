Auto finisce nel "bosco", in fiamme vettura e vegetazione

Il rogo sul fondovalle Sinarca

TERMOLI. Una macchina guidata da un giovane, che ne ha perso il controllo, finisce nella macchia mediterranea adiacente, sul fondovalle Sinarca. L’impatto oltre che provocare ingenti danni alla vettura, alimentata a metano, fa scoppiare un incendio, che si estende oltre l’abitacolo, aggredendo la vegetazione. È avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Per sua fortuna, il 20enne originario di Montecilfone, riesce ad abbandonare in tempo il veicolo. Sul posto 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno soccorso il conducente, forze dell’ordine, con una volante del commissariato di Polizia e soprattutto due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo, domando l’emergenza.

