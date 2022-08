Guasto al treno sulla linea Termoli-Pescara, convoglio ripartito dopo 50 minuti

TERMOLI. Domenica disagevole per i passeggeri della linea ferroviaria Termoli-Pescara. Il treno partito stamani per il capoluogo abruzzese ha manifestato problemi ai freni e si è fermato alla stazione di Petacciato-Montenero.

In direzione opposta annunciato un ritardo di 35 minuti e alcuni pendolari hanno dovuto prendere l'auto per raggiungere il posto di lavoro, mentre i viaggiatori diretti in Abruzzo sono scesi alla ricerca di un'alternativa.

Abbiamo contattato Trenitalia e questo è l'aggiornamento:

«Linea Termoli-Pescara: dalle ore 7.49 alle ore 8.41, il treno regionale con 10 viaggiatori a bordo è stato fermo in stazione a Montenero per un problema tecnico, che è stato risolto. Il treno ha ripreso il viaggio, maturando un ritardo di 50 minuti circa».