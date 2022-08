Notte Bianca a Serracapriola, «La nostra estate a gonfie vele»

SERRACAPRIOLA. Ennesimo successo per il “Serraestate”, questa volta è toccato alla “Notte Bianca”, sabato 13 agosto. A partire dalle ore 22 giochi gonfiabili per bambini, spettacoli di magia, mascotte Disney e artisti di strada, si sono esibiti lungo tutto Corso Garibaldi. Non sono mancate iniziative da parte delle attività commerciali tra grigliate, musica live e dj set fino a notte inoltrata.

“Il viale pieno e le attività commerciali che avevano difficoltà a garantire posti a sedere, data la grossa affluenza anche dai paesi limitrofi, sono il risultato che cercavamo”, dichiara Alessandro Taunisio consigliere delegato agli eventi. Ancora una volta la formula delle “Notti Bianche” organizzata da questa Amministrazione in collaborazione con le realtà locali si è dimostrata vincente.

Ancora una volta Serracapriola ha registrato un numero cospicuo di presenze, quasi da record. Aggiunge il consigliere Taunisio: “Il prossimo appuntamento sarà il concerto di Michele Longo, finalista di “The Voice”, in programma il 15 agosto a Piazza Castello. Successivamente uno degli eventi più importanti del Serraestate, in programma il 17 agosto, è “Tra le vie del Borgo Antico”, dove sarà possibile visitare il nostro “Paese vecchio”, tra gastronomia, artigianato e musica dal vivo”.

